2019-11-21T16:42:48+03:00
Общество

Бюджет Краснодара вырос на 3 млрд рублей

Это позволит начать строительство новых школ и детских садов
Максим ОСОКИН
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Бюджет Краснодара увеличился на 3 млрд рублей. Благодаря этому в городе начнут реализовывать несколько масштабных проектов.

- Выделение дополнительных средств позволит начать берегоукрепительные работы на правом берегу реки Кубань для последующего благоустройства набережной от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Помимо этого, деньги направят на строительство школы на 1550 мест в микрорайоне Гидростроителей, возведение начальной школы в Юбилейном микрорайоне, строительство детского сада в пос. Водники, а также физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. им. 70-летия Октября.

Напомним, в Краснодаре стартовал ремонт еще одной улицы из плана 2020 года. После ремонта улица Энгельса станет дублером одной из важных магистралей этой части города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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