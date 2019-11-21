Избила дознавателя и справила нужду в коридоре полиции: на Кубани девушка устроила дебош в отделе МВД

СЕГОДНЯ 17:51 2019-11-21T17:51:45+03:00

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36-летнюю жительницу Апшеронского района доставили в местный отдел полиции для дачи объяснений. Ее хотели выслушать по одному из дел, которое находилось в производстве местного МВД. Только появилась на пороге полиции девушка не очень трезвой.

Когда зашла в кабинет к дознавательнице, тут же начала материться.

- И вообще, мне надо в туалет, - заявила дама и засобиралась выйти из кабинета.

- Дознавательница предложила девушке сопроводить ее в туалет, но та не согласилась и выскочила в коридор. Там, сняв штаны и нижнее белье, она села на корточки и справила нужду, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Апшеронского района. – Сотрудница полиции потребовала прекратить все это, на что дама, надев штаны, стала хватать ее за форменную рубашку, оторвав на ней левый погон. А еще поцарапала сотруднице МВД ладонь и запястье левой руки. Дознавательнице пришлось применить силу в отношении доставленной в полицию девушки, и надеть на нее наручники.

В итоге у капитана полиции появилась подкожная гематома кисти левой руки. Решается вопрос о возбуждении в отношении дебоширки уголовного дела за избиение полицейского.

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ИСТОЧНИК KP.RU