На Кубани археологи нашли клад редких монет

СЕГОДНЯ 18:42 2019-11-21T18:42:40+03:00

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В Темрюкском районе археологи нашли 28 редчайших золотых монет. Их отчеканили во время правления византийских императоров Никифора II Фоки и Иоанна I Цимисхия.

- Найти византийские монеты 10 века нашей эры в таком состоянии – большая удача. Это – сенсация мирового масштаба. Монеты помогут понять, как строились жизнь на юге России в эпоху Средневековья, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Монеты пройдут процедуру реставрации и лабораторные исследования. Затем их передадут в государственный музейный фонд, где они станут доступны для просмотра жителям и гостям Краснодарского края.

Стоит добавить, что в 2019 году археологические раскопки проводят на таких известных античных памятниках как Кепы, Патрей, Тирамба и Голубицкое городище.

Напомним, курорты Краснодарского края будут оцифрованы. Пользователь сети сможет получить полную информацию о достопримечательностях региона, объектах размещения и сформировать свой туристический маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU