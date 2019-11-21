2019-11-21T19:45:29+03:00
Происшествия

В Новороссийске ветер сдул многотонный контейнер

Жителям не рекомендуют выходить из дома
Максим ОСОКИН
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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Сегодня в Новороссийске усилился ветер. Его порывы достигают 30 м/с. В социальных сетях появилось видео, как ветер с легкостью сдвигает многотонный контейнер.

- Жителям Новороссийска не стоит без необходимости покидать здания и помещения, проходить вблизи вывесок, рекламных щитов, деревьев и линий электропередач, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

В Новороссийске сдуло контейнер.

Также в мэрии попросили отказаться от передвижения на личном транспорте.

Напомним, 22 ноября в Краснодарском крае и кубанской столице ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра с порывами 13-18 метров в секунду. Они могут усилиться до 20-25 метров в секунду. Также по восточной половине Азовского моря от Таганрога до Приморско-Ахтарска ожидается ветровой сгон воды. В районе Ейска, Должанской, Приморско-Ахтарска он будет подходить к неблагоприятным отметкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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