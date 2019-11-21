Размер курортного сбора на Кубани в 2020 году не увеличится

СЕГОДНЯ 19:52 2019-11-21T19:52:39+03:00

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В 2020 году размер курортного сбора в Краснодарском крае не изменится и останется в размере 10 рублей с человека в сутки. От его уплаты освобождены 19 льготных категорий граждан, а также жители региона.

–Задача курортного сбора – не заработать на отдыхающих. Это необходимое условие для сохранения комфортной инфраструктуры побережья и курортных городов, - цитирует слова губернатора Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сейчас курортный сбор введен в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском, сельских поселениях. В 2018 году его заплатили более 1,5 млн отдыхающих, принеся в краевую казну почти 110 млн рублей. При этом ожидалось, что сумма поступлений не превысит 70 млн рублей.

Напомним, курорты Краснодарского края будут оцифрованы.

ИСТОЧНИК KP.RU