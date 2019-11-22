СЕГОДНЯ 07:35 2019-11-22T07:41:53+03:00

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Кубанская спортсменка взяла «золото» на континентальном Кубке по бобслею. Анастасия Макарова из краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта входит в состав российской сборной.

- В соревнованиях женских монобобов спортсменка завоевала золотую медаль. По сумме двух заездов девушка показала время 1:56.56, опередив спортсменку из Франции на 0,08 секунды и нидерландский монобоб на целых 0,23 секунды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, с 23 по 24 ноября в Краснодаре будут проходить всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин старше 15 лет. Состязания проводятся в одиночных экипажах на дистанциях 2000, 5000 и 10000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU