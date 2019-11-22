2019-11-22T07:41:53+03:00
Спорт

Кубанская спортсменка взяла «золото» на континентальном Кубке по бобслею

Соревнования проходят в Норвегии
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото:администрация Краснодарского краяФото:администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Кубанская спортсменка взяла «золото» на континентальном Кубке по бобслею. Анастасия Макарова из краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта входит в состав российской сборной.

- В соревнованиях женских монобобов спортсменка завоевала золотую медаль. По сумме двух заездов девушка показала время 1:56.56, опередив спортсменку из Франции на 0,08 секунды и нидерландский монобоб на целых 0,23 секунды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, с 23 по 24 ноября в Краснодаре будут проходить всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин старше 15 лет. Состязания проводятся в одиночных экипажах на дистанциях 2000, 5000 и 10000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 99 многоэтажках Краснодара заменили 324 лифта
На Кубани лже-газовик грабил пенсионеров
Жителей поселка Российского, где меняют поврежденное оборудование, напоили чаем
В Краснодарском крае поезд протаранил иномарку, выехавшую на переезд
Власти Кубани планируют запустить электрички в Крым с помощью государственно-частного партнерства
В Тихорецке ввели в эксплуатацию новую подстанцию «Манежная»
В Кореновском районе сотрудница банка похищала деньги клиентов
Славянская больница получила новое оборудование
Мэрия Краснодара выделит деньги на проект реставрации дома по Коммунаров
В Лабинском районе у неплательщика арестовали тягач «Вольво»
В Новороссийске задержали телефонного мошенника
В Сочи в селе Барановка отремонтировали улицу Армянскую
В поселке Российском Краснодара на месте аварии организовали пункт обогрева
Экс-руководителю краевого центра медицины катастроф реальный срок наказания сменили условным
В Краснодаре прошел фестиваль «Венок дружбы народов Кубани»