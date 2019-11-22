2019-11-22T12:36:03+03:00
Звезды

В Краснодаре прошел фестиваль «Венок дружбы народов Кубани»

На мероприятии выступили 24 национальных фольклорных коллектива
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В краевой столице прошел фестиваль национально-культурных объединений «Венок дружбы народов Кубани». На мероприятии присутствовали представители администрации края, ЗСК, казачества, молодежных организаций и студенты.

- Фестиваль прошел в здании Краснодарской филармонии имени Пономаренко. На сцене выступили 24 национальных фольклорных коллектива из Анапы, Армавира, Геленджика, Краснодара, Новороссийска, Крымского и Туапсинского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фестиваль проводится с 2002 года в рамках госпрограммы «Региональная политика и развитие гражданского общества». Ежегодно он собирает более тысячи участников и зрителей.

Напомним, в Краснодаре пройдут XIII ежегодные межвузовские Екатерининские чтения. Они посвящены 100-летию образования Екатеринодарской и Кубанской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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