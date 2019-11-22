Экс-руководителю краевого центра медицины катастроф реальный срок наказания сменили условным

СЕГОДНЯ 08:48 2019-11-22T08:48:08+03:00

Мера пресечения в виде нахождения под стражей была отменена

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском краевом суде пересмотрели приговор в отношении бывшей главы Центра медицины катастроф Краснодарского края. Апелляционная инстанция изменила наказание осужденной с шести лет реального срока на шесть лет лишения свободы условно. Также была отменена мера пресечения в виде нахождения под стражей.

Напомним, руководитель устроила на работу свою знакомую, а всю ее зарплату забирала себе. Сумма ущерба составила порядка 300 тысяч рублей. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что женщина причастна к хищению трех миллионов рублей. В конце октября материалы дела были рассмотрены в апелляционном порядке.

Согласно приговору, женщине было назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU