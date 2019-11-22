В поселке Российском Краснодара на месте аварии организовали пункт обогрева

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-22T09:06:25+03:00

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В поселке Российском Краснодара продолжается восстановление подстанции, из-за возгорания которой без света остались 9 многоэтажек.

Ночью спасатели МЧС России по Краснодарскому краю на месте ЧП установили большую палатку, организовали пункт обогрева. Для жителей с раннего утра подвозят питьевую воду, вскоре начнут привозить кипяток. Ход ликвидации аварии на личном контроле держит глава города Евгений Первышов.

Фото: администрация Краснодара

Как рассказал глава Прикубанского округа Александр Журавлев, устранить последствия пожара планируют в течение ближайших часов. Уже завершена значительная часть ремонта подстанции. Вернуть электроснабжение планируется в районе полудня.

- Ночью демонтировали все выгоревшее оборудование. Рабочие ждут, когда подвезут новое. После этого приступят к его установке, наращиванию поврежденной торсады, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: администрация Краснодара

Напомним, вечером 21 ноября в поселке Российском Краснодара из-за серьезной перегрузки на подстанции произошел пожар. Из-за аварии без света остались 9 домов в районе улиц Измаильская, Рымникская, Шевкунова, Альпийская. Они из разряда самостроев, по которым было признано право собственности. В семи из девяти домов нет центрального отопления и газа. Подстанция относится к небольшой частной сетевой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU