В Сочи в селе Барановка отремонтировали улицу Армянскую
Улица Армянская была включена в перечень ремонтируемых объектов по многочисленным просьбам жителей села Барановка. По ней проходит автобусный маршрут, а также расположены Дом культуры и памятник односельчанам, погибшим в годы ВОВ.
- Рабочие заменили дорожное полотно протяженностью 2517 метров, обновили покрытие тротуаров и частично бордюрный камень, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
В 2020 году в Сочи планируется отремонтировать 86 объектов, протяженностью 71,4 километр. На эти цели выделено 830 миллионов рублей.
Напомним, в общественном транспорте Туапсе вводят безналичный расчет. Оплатить проезд можно банковской картой.
ИСТОЧНИК KP.RU