2019-11-22T09:20:12+03:00
Общество

В Сочи в селе Барановка отремонтировали улицу Армянскую

Обновили покрытие тротуаров и частично заменили бордюрный камень
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Улица Армянская была включена в перечень ремонтируемых объектов по многочисленным просьбам жителей села Барановка. По ней проходит автобусный маршрут, а также расположены Дом культуры и памятник односельчанам, погибшим в годы ВОВ.

- Рабочие заменили дорожное полотно протяженностью 2517 метров, обновили покрытие тротуаров и частично бордюрный камень, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В 2020 году в Сочи планируется отремонтировать 86 объектов, протяженностью 71,4 километр. На эти цели выделено 830 миллионов рублей.

Напомним, в общественном транспорте Туапсе вводят безналичный расчет. Оплатить проезд можно банковской картой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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