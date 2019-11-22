2019-11-22T10:35:04+03:00
Здоровье

Славянская больница получила новое оборудование

Эта техника позволит проводить обследование глазного дна маленьким пациентам
Александра ПОДУШКО
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Славянская больница получила новое оборудованиеСлавянская больница получила новое оборудование
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В рамках национального проекта «Здравоохранение» Славянская центральная районная больница получила новое оборудование. Сюда было поставлено новейшее оборудование - камера медицинская цифровая Optomed Smartscope PRO для офтальмологического кабинета.

- Новую технику больница получила в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Оборудование позволит без медикаментозного вмешательства проводить обследование глазного дна маленьким пациентам.

Напомним, мемориальные доски двум заслуженным врачам и педагогу установят в Краснодаре. На территории Соборной площади появится памятный знак полководцу Александру Невскому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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