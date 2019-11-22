В Кореновском районе сотрудница банка похищала деньги клиентов
В дежурную часть Кореновского района обратился представитель одного из банков города. Мужчина рассказал, что при проверке финансово-хозяйственной деятельности допофиса были выявлены незаконные операции, направленные на хищение денег, находящихся на счетах клиентов. Общий ущерб составил более 128 тысяч рублей.
- Сотрудники полиции установили причастность к преступлению 47-летней сотрудницы банка. На нее завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Напомним, в Новороссийске задержали телефонного мошенника. У него дома нашли 6 мобильных телефонов и 111 сим-карт.
ИСТОЧНИК KP.RU