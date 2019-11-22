2019-11-22T11:06:09+03:00
Общество

В Тихорецке ввели в эксплуатацию новую подстанцию «Манежная»

Она обеспечит электроэнергией более 11 тысяч потребителей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Тихорецке ввели в эксплуатацию новую подстанцию «Манежная» и две питающие кабельные линии. Она обеспечит электроэнергией 42 социально-значимых объекта, более 11 тысяч потребителей. Строительство объекта было выполнено с применением передового оборудования и материалов.

- Силовые трансформаторы, вакуумные выключатели оснащены микропроцессорной релейной защитой, а также системой телемеханики и связи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Подстанция обеспечит потребность потребителей в электроэнергии и позволит повысить надежность электроснабжения.

Напомним, мэрия Краснодара выделит деньги на проект реставрации дома по Коммунаров. В здании выполнят консервацию и проведут инженерное обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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