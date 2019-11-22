Власти Кубани планируют запустить электрички в Крым с помощью государственно-частного партнерства

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-22T12:07:10+03:00

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

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Власти Кубани прорабатывают возможность запуска электричек через Крымский мост за счет государственно-частного партнерства. Об этом журналистам рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что вопрос пока только прорабатывается. Цена проекта достаточно высокая, поэтому могут выбрать путь государственно-частного партнерства.

- Запуск электричек между Кубанью и Крымом повысит интерес отдыхающих к Черноморскому побережью. Мы со своей стороны должны создать необходимые условия, наращивать качество услуг, - подчеркнул глава Краснодарского края.

Напомним, продажа железнодорожных билетов до Крыма стартовала 8 ноября. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится уже 23 декабря.

По Крымскому мосту, будут курсировать десять маршрутов пассажирских поездов: Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Брянск – Симферополь, Кисловодск – Симферополь.

ИСТОЧНИК KP.RU