В Краснодарском крае поезд протаранил иномарку, выехавшую на переезд
В Краснодарском крае в 09:40 на перегоне Анапа - Гостагаевская произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель легкового автомобиля марки «Мерседес» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом №12 Москва – Анапа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения было не избежать.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался. Также на график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.
Напомним, в Усть-Лабинском районе из-за тумана перевернулась легковушка. Водитель от полученных травм погиб на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU