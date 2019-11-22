СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-22T11:46:46+03:00

В Краснодарском крае поезд протаранил иномарку, выехавшую на переезд

В результате аварии пострадавших нет

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В Краснодарском крае в 09:40 на перегоне Анапа - Гостагаевская произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель легкового автомобиля марки «Мерседес» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом №12 Москва – Анапа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения было не избежать.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался. Также на график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Напомним, в Усть-Лабинском районе из-за тумана перевернулась легковушка. Водитель от полученных травм погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU