В Краснодаре музею-заповеднику имени Фелицына исполнилось 140 лет

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-22T13:04:39+03:00

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В краевой столице музею-заповеднику имени Фелицына исполнилось 140 лет. Мероприятие состоялось в малом зале ЦКЗ. Завершилась встреча концертом с участием творческих коллективов Кубани.

Министр культуры региона Виктория Лапина от имени главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева объявила благодарность коллективу музея за вклад в развитие культуры Кубани.

- Сегодня в музее и его четырех филиалах работают около 350 человек. Министр культуры вручила почетные грамоты сотрудникам учреждения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также на мероприятии отметили участие музея-заповедника в деле сохранения исторической памяти и объединения единомышленников вокруг знаменательной даты – 75-летия Победы в ВОВ.

Напомним, в Краснодаре прошел фестиваль «Венок дружбы народов Кубани». На мероприятии выступили 24 национальных фольклорных коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU