Сочинец во время ссоры поджог волосы своей подруге
Полиция Сочи сейчас проводит проверку по данному факту. В дежурную часть Адлерского района пришла 38-летняя предпринимательница и написала заявление на своего знакомого.
- В ходе внезапно возникшего конфликта ее знакомый взял зажигалку и стал поджигать волосы женщины, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в УВД Сочи. - Проводится проверка по данному факту.
Этим делом сейчас занимается участковый. Он выясняется все обстоятельства случившегося.
А пока полиция проводит проверку в Сочи, в Лабинском районе выяснилось, что в течение полугода злоумышленник под предлогом плановой проверки газового оборудования проникал в дома пенсионеров, нападал на них, похищал деньги и телефоны.
ИСТОЧНИК KP.RU