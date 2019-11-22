2019-11-22T13:15:19+03:00
Происшествия

Сочинец во время ссоры поджог волосы своей подруге

Участковый проводит проверку
Варвара ДЫМ
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В Сочи полиция проводит проверкуВ Сочи полиция проводит проверкуФото: Олег ЗОЛОТО
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Полиция Сочи сейчас проводит проверку по данному факту. В дежурную часть Адлерского района пришла 38-летняя предпринимательница и написала заявление на своего знакомого.

- В ходе внезапно возникшего конфликта ее знакомый взял зажигалку и стал поджигать волосы женщины, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в УВД Сочи. - Проводится проверка по данному факту.

Этим делом сейчас занимается участковый. Он выясняется все обстоятельства случившегося.

А пока полиция проводит проверку в Сочи, в Лабинском районе выяснилось, что в течение полугода злоумышленник под предлогом плановой проверки газового оборудования проникал в дома пенсионеров, нападал на них, похищал деньги и телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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