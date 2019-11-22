Кубанские хирурги удалили у пенсионерки опухоль в левом предсердии
В Приемное отделение НИИ-ККБ №1 экстренно доставили 73-летнюю жительницу Темрюка с острой сердечной недостаточностью.
- Ее отправили на УЗИ. Обследование показало, что причина патологии – 3-сантиметровая опухоль в левом предсердии. Тут же была развернута операционная, и кардиохирург удалил новообразование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Выяснилось, что опухоль – доброкачественная. Уже через неделю после операции женщина выписалась из больницы.
За последние 10 лет подобный клинический случай в НИИ-ККБ №1 стал 3000.
Напомним, славянская больница получила новое оборудование. Эта техника позволит проводить обследование глазного дна маленьким пациентам.
ИСТОЧНИК KP.RU