Кубанские хирурги удалили у пенсионерки опухоль в левом предсердии

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-22T13:15:25+03:00

Через неделю после операции она выписалась

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В Приемное отделение НИИ-ККБ №1 экстренно доставили 73-летнюю жительницу Темрюка с острой сердечной недостаточностью.

- Ее отправили на УЗИ. Обследование показало, что причина патологии – 3-сантиметровая опухоль в левом предсердии. Тут же была развернута операционная, и кардиохирург удалил новообразование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Выяснилось, что опухоль – доброкачественная. Уже через неделю после операции женщина выписалась из больницы.

За последние 10 лет подобный клинический случай в НИИ-ККБ №1 стал 3000.

Напомним, славянская больница получила новое оборудование. Эта техника позволит проводить обследование глазного дна маленьким пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU