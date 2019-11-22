2019-11-22T13:15:25+03:00
Здоровье

Кубанские хирурги удалили у пенсионерки опухоль в левом предсердии

Через неделю после операции она выписалась
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
Изменить размер текста:

В Приемное отделение НИИ-ККБ №1 экстренно доставили 73-летнюю жительницу Темрюка с острой сердечной недостаточностью.

- Ее отправили на УЗИ. Обследование показало, что причина патологии – 3-сантиметровая опухоль в левом предсердии. Тут же была развернута операционная, и кардиохирург удалил новообразование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Выяснилось, что опухоль – доброкачественная. Уже через неделю после операции женщина выписалась из больницы.

За последние 10 лет подобный клинический случай в НИИ-ККБ №1 стал 3000.

Напомним, славянская больница получила новое оборудование. Эта техника позволит проводить обследование глазного дна маленьким пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани растет промышленное производство
На границе с Абхазией собака нашла тайник с сигаретами в бензобаке машины
На Кубани отец чуть не задушил 14-летнего сына на глазах у матери
На Кубани прошло родительское собрание, на котором обсудили подготовку к ЕГЭ
В Туапсинском районе пройдет медобследование для жителей старше 65 лет
На Кубани задержали жителя Самарской области с крупной партией наркотиков
Доходы бюджета Кубани превысили 280 миллиардов рублей
В Динском районе в аварии погиб водитель легковушки
Сочинец во время ссоры поджог волосы своей подруге
В Краснодаре музею-заповеднику имени Фелицына исполнилось 140 лет
В 99 многоэтажках Краснодара заменили 324 лифта
На Кубани лжегазовик грабил пенсионеров
Жителей поселка Российского, где меняют поврежденное оборудование, напоили чаем
В Краснодарском крае поезд протаранил иномарку, выехавшую на переезд
Власти Кубани планируют запустить электрички в Крым с помощью государственно-частного партнерства
В Тихорецке ввели в эксплуатацию новую подстанцию «Манежная»
В Кореновском районе сотрудница банка похищала деньги клиентов
Славянская больница получила новое оборудование
Мэрия Краснодара выделит деньги на проект реставрации дома по Коммунаров
В Лабинском районе у неплательщика арестовали тягач «Вольво»
В Новороссийске задержали телефонного мошенника
В Сочи в селе Барановка отремонтировали улицу Армянскую
В поселке Российском Краснодара на месте аварии организовали пункт обогрева
Экс-руководителю краевого центра медицины катастроф реальный срок наказания сменили условным
В Краснодаре прошел фестиваль «Венок дружбы народов Кубани»