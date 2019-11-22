В Динском районе в аварии погиб водитель легковушки

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-22T13:38:33+03:00

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В Динском районе в четверг около 20:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 40-летний водитель находился за рулем автомобиля марки «Опель Астра». Он ехал со стороны Ростова-на-Дону к Краснодару. Водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся лоб в лоб с «КАМАЗом» с полуприцепом.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина за рулем «Опель Астра» погиб на месте до приезда бригады скорой помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодарском крае поезд протаранил иномарку, выехавшую на переезд. В результате аварии пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU