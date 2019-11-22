В Туапсинском районе пройдет медобследование для жителей старше 65 лет

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-22T14:33:39+03:00

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В Туапсинском районе организованы графики приема специалистов центральной больницы №1. В учреждении проводят скрининговое обследование граждан старше 65 лет. Уже осмотрено 23 человека.

Врачи проводят лабораторные и инструментальные исследования, устанавливают диагноз заболевания. Подобная работа в рамках региональной программы «Старшее поколение» планируется также в других районах края.

- Проект предполагает создание системы поддержки и повышения качества жизни граждан старше 65 лет, долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, кубанские хирурги удалили у пенсионерки опухоль в левом предсердии. Через неделю после операции она выписалась.

ИСТОЧНИК KP.RU