На Кубани прошло родительское собрание, на котором обсудили подготовку к ЕГЭ
Мероприятие прошло в режиме видеоконференции под председательством заместителя главы ведомства Андрея Цветкова. Специалисты министерства образования, науки и молодежной политики региона ответили на вопросы, касающиеся подготовки к ЕГЭ.
Родители выпускников собрались в заранее определенных школах в своих городах и станицах. Главной темой была подготовка и проведение итогового сочинения, которое выпускники напишут уже 4 декабря. Родителям напомнили о критериях оценки, сроках сдачи и получения результатов.
- Также рассказали об изменениях в контрольных измерительных материалах. Они касаются лишь нескольких предметов. Демоверсии опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На Кубани действует «горячая линия» министерства по вопросам ЕГЭ - 8 918 189 99 02.
Напомним, доходы бюджета Кубани превысили 280 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Галась.
ИСТОЧНИК KP.RU