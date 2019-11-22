На Кубани прошло родительское собрание, на котором обсудили подготовку к ЕГЭ

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-22T15:05:16+03:00

В нем приняли участие более пяти тысяч человек

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференции под председательством заместителя главы ведомства Андрея Цветкова. Специалисты министерства образования, науки и молодежной политики региона ответили на вопросы, касающиеся подготовки к ЕГЭ.

Родители выпускников собрались в заранее определенных школах в своих городах и станицах. Главной темой была подготовка и проведение итогового сочинения, которое выпускники напишут уже 4 декабря. Родителям напомнили о критериях оценки, сроках сдачи и получения результатов.

- Также рассказали об изменениях в контрольных измерительных материалах. Они касаются лишь нескольких предметов. Демоверсии опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани действует «горячая линия» министерства по вопросам ЕГЭ - 8 918 189 99 02.

Напомним, доходы бюджета Кубани превысили 280 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Галась.

ИСТОЧНИК KP.RU