2019-11-22T15:31:01+03:00
Происшествия

На Кубани отец чуть не задушил 14-летнего сына на глазах у матери

Жена написала на мужа заявление в полицию
Варвара ДЫМ
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Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверку
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31-летняя жительница станицы Новощербиновской вызвала полицию, когда ее гражданский муж начал душить их сына.

Ребенку 14 лет, и как рассказывают соседи, он что-то натворил. Вот отец и рассердился. Да так, что начал угрожать сыну убийством, а потом схватил за горло и чуть не задушил.

- В полицию обратилась 31-летняя мать мальчика. Ее 43-летнйи гражданский супруг угрожал убийством их совместному ребенку, - пояснил сайту «КП»-Кубань» источник в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - При этом мужчина хватал ребенка руками за горло, душил его.

На крики супруги мужчина не реагировал, поэтому она позвонила в полицию. Приехавший участковый принял заявление от женщины и сейчас проводит проверку по данному факту.

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Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Сочи сейчас проводит проверку по данному факту. В дежурную часть Адлерского района пришла 38-летняя предпринимательница и написала заявление на своего знакомого (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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