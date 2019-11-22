На Кубани отец чуть не задушил 14-летнего сына на глазах у матери
31-летняя жительница станицы Новощербиновской вызвала полицию, когда ее гражданский муж начал душить их сына.
Ребенку 14 лет, и как рассказывают соседи, он что-то натворил. Вот отец и рассердился. Да так, что начал угрожать сыну убийством, а потом схватил за горло и чуть не задушил.
- В полицию обратилась 31-летняя мать мальчика. Ее 43-летнйи гражданский супруг угрожал убийством их совместному ребенку, - пояснил сайту «КП»-Кубань» источник в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - При этом мужчина хватал ребенка руками за горло, душил его.
На крики супруги мужчина не реагировал, поэтому она позвонила в полицию. Приехавший участковый принял заявление от женщины и сейчас проводит проверку по данному факту.
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ИСТОЧНИК KP.RU