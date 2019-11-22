2019-11-22T16:42:52+03:00
Экономика

На Кубани растет промышленное производство

Региональные предприятия отгрузили собственной продукции почти на 245 млрд рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае промышленные предприятия с начала 2019 года произведи продукции на 244 млрд рублей. По сравнению с 2018-м прирост составил почти 7,5%.

- Лучшие показатели демонстрируют предприятия металлургической и химической отрасли, производители стройматериалов и готовых металлических изделий, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в регионе выросло производство компьютеров, резиновых, пластмассовых, оптических и электронных изделий.

Стоит добавить, что на территории Краснодарского края активно работает система мер господдержки производителей. Она позволяет не только модернизировать действующие предприятия, но и открывать новые.

Напомним, в консолидированный бюджет поступило 280,2 миллиардов рублей. Чтобы реализовать поручение губернатора, а именно преодолеть планку в 305 миллиардов рублей, осталось мобилизовать всего 25 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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