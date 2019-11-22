В Новороссийске порывом ветра выбросило на дорогу девочку
Ураганный ветер в городе-герое, порывы которого достигали 38 метров в секунду, доставил много хлопот жителям. За один день норд-ост обесточил несколько районов Новороссийска, валил новогодние елки, деревья и автомобили, гнул рекламные щиты и поднял в море трехметровые волны.
Из-за сильного ветра пострадали и люди.
- Из-за урагана 61-летний мужчина получил травму в парке, повредил колено 70-летний пациент, упавший на улице Пожарского, - рассказывают в Скорой медицинской помощи города.
Были вызовы и в другие районы. На одном из предприятий в Кирилловке работник 63-х лет открывал дверь. Резкий порыв ветра захлопнул ее, из-за чего мужчина упал и повредил ногу. А на улице Видова около своего дома упала и травмировалась 62-летняя женщина.
Досталось от норд-оста и совсем юной жительнице Новороссийска. 12-летнюю девочку выбросило на проезжую часть.
Новороссийские медики работают даже в норд-ост Видео: instagram.com/ssmp_nvrsk.
- Нам пришлось доставлять школьницу в горбольницу, - добавляют врачи.
Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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