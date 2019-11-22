Страшно красиво: ураганный ветер поднял трехметровые волны в Новороссийске

Знаменитый норд-ост или бора обрушился на Новороссийск 21 ноября. Ураганный ветер обесточил несколько районов города-героя, валил новогодние елки, деревья и автомобили, гнул рекламные щиты и поднял в море трехметровые волны.

В Новороссийске ветром снесло новогоднюю елку

В Новороссийске введен режим ЧС, а 22 ноября отменены занятия в школах. Разбушевавшаяся стихия в приморском городе оказалась завораживающим зрелищем. В соцсетях появилось множество видеозаписей с берегов Цемесской бухты.

- Максимальные зафиксированные порывы ветра были ночью – 37 м/с, - сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко. - Отключения электричества происходили локально на 16 участках в городе, работали аварийные дежурные группы.

Новороссийск яхт-клуб семь Футов .

Специалисты восстанавливают энергоснабжение и прорыв теплотрассы. Все ресурсоснабжающие организации работают только по заявкам, плановые работы отменены.

Утром 22 ноября ветер стих до 12-16 м/с, на улицы вышли работники благоустройства, которые занимаются уборкой улиц от наметенной листвы, восстановлением поврежденной кровли, заборов.

Норд-ост в Новороссийске.21 ноября на город-герой обрушился ураганный ветер

- К этому часу введенный режим ЧС пока не снимаем, - сказал Дяченко.

Тем временем синоптики объяснили возникновение ураганного ветра в Новороссийске. Причиной стал Сибирский антициклон.

- Большие массы холодного воздуха, скопившиеся с северной стороны хребта Варада вчера, 21 ноября начали опускаться в сторону Новороссийска. В результате сформировался мощный поток холодного и сухого воздуха, скорость которого сильно возрастает из-за особенностей рельефа. К счастью, обошлось без серьезных происшествий, однако в порту города сильный ветер снес грузовой контейнер. Также сообщается о поваленных деревьях и рекламных щитах. Но по сравнению с Борой 1993 или 2002 годов такие последствия совсем незначительны, - сообщают в Гидрометцентре России.

Утренний ветер..

По прогнозам синоптиков, сильный ветер продержится до выходных. На черноморском побережье вплоть до Геленджика ожидается сильный порывистый ветер, местами до 29 м/с.

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- В ближайшие 3-6 часов, а также ночью и утром 22 ноября, в Новороссийске ожидается северо-восточный ураганный ветер с порывами 35-38 метров в секунду, высота волн – до трех метров, - сообщили в региональном МЧС. – Такой ветер – это опасное явление. Поэтому просим горожан не выходить из дома (подробности)

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