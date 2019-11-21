2019-11-21T22:14:52+03:00
Происшествия

Ветер гнет металл: В Новороссийске введен режим ЧС из-за урагана

Занятия в школах 22 ноября отменены
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Ураган в Новороссийске продолжит бушевать 22 ноябряУраган в Новороссийске продолжит бушевать 22 ноября
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Прогнозы синоптиков сбылись - Новороссийск 21 ноября оказался под ударом стихии. На город-герой обрушился сезонный норд-ост или бора, порывы ветра достигают 35-38 метров в секунду. Местные жители сообщают о поваленных деревьях, заборах, новогодних елках, и перебоях с электричеством. Не выдерживают натиска даже автомобили и многотонные контейнеры, высота волн в море - около трех метров. В городе воют сирены экстренного оповещения. О пострадавших не сообщается.

- Уже несколько часов сидим без света, дозвониться до аварийных служб невозможно, - сетует местная жительница Диана.

- Ветер сильный, но для коренных жителей Новороссийска это явление привычное, - спокоен Николай. - Главное, без надобности на улицу пока не выходить.

Снесенный ураганом забор Фото: Алексей Одеров

Снесенный ураганом забор Фото: Алексей Одеров

По последним данным, ураган в Новороссийске продолжится и завтра утром. В городе введен режим ЧС, занятия в школах 22 ноября отменены, чему рады местные ученики.

– В городе будет введен режим ЧС. Поручил перевести все экстренные службы муниципалитета в режим полной готовности. Они должны быть готовы оперативно ликвидировать последствия непогоды. При необходимости задействуем спасателей и технику из соседних муниципалитетов, – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ветром повалены деревья Фото: Ольга Девяткина

Ветром повалены деревья Фото: Ольга Девяткина

Власти просят жителей без необходимости не покидать свои дома. В Новороссийске развернут городской оперативный штаб.

Ветер в Новороссийске согнул рекламный щит Фото: Алексей Одеров

Ветер в Новороссийске согнул рекламный щит Фото: Алексей Одеров

- Управлению ЖКХ поручено привести в готовность спецтехнику. Ресурсоснабжающим организациям усилить работу количеством аварийных бригад, организовывать круглосуточное дежурство по работе коммунального и энергетического блока, - рассказал глава Новороссийска Игорь Дяченко.

По статистике в Новороссийске ежегодно бывает около 50 дней с борой, чаще всего в ноябре или марте. История знает дни, когда сила ветра здесь достигала 80 метров в секунду. Причина этого ветра - холодный воздух, который, постепенно приближаясь, достигает обрыва возвышенности перед городом и начинает падать с него к морю.

В Новороссийске сдуло контейнер.

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Врубили сирену: на Новороссийск обрушился сильный ураган

- В ближайшие 3-6 часов, а также ночью и утром 22 ноября, в Новороссийске ожидается северо-восточный ураганный ветер с порывами 35-38 метров в секунду, высота волн – до трех метров, - сообщили в региональном МЧС. – Такой ветер – это опасное явление. Поэтому просим горожан не выходить из дома (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Новороссийске ветер сдул многотонный контейнер

В социальных сетях появилось видео, как ветер с легкостью сдвигает многотонный контейнер. Ураган опрокинул его как картонную коробку (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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