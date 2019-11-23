2019-11-23T10:28:16+03:00
Общество

Кубанцы стали победителями V Национального чемпионата «Абилимпикс»

С этим успехом их поздравил губернатор
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Москве на площадках ВДНХ прошел финал 5-го Национального чемпионата «Абилимпикс». Его участниками в 2019 году стали свыше 1800 человек из 85 регионов России. Они соревновались в трех возрастных категориях: школьники, студенты и специалисты. В итоге, в финал чемпионата вышли 35 представителей Кубани.

- Ребята в очередной раз доказали — для них нет преград. В копилке региона 14 медалей чемпионата. Это крупнейшее событие в России в области развития навыков среди людей, имеющих ограничения по здоровью, - написал глава региона Вениамин Кондратьев на своей странице в Instagram.

По итогам финала представители Краснодарского края завоевали 4 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград.

Напомним, в Краснодаре стартовала работа Школы организаторов детско-юношеского туризма. В данный момент обучение проходят 66 человек из 42 муниципалитетов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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