В Туапсинском районе модернизировали кинозал

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-23T11:02:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туапсе заменили оборудование в третьем зале кинотеатра «Родина». Он был открыт в 1982 году, а здание включили в список памятников истории курорта.

- В 2019 году на модернизацию одного из кинозалов потратили 5 млн рублей. Устаревшее аналоговое оборудование заменили на цифровое, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что в 2019 году по программе нацпроекта «Культура» отбор Фонда кино прошли 7 кубанских кинозалов. Они располагаются в Армавире, Приморско-Ахтарске, Курганинске, Туапсе, Гулькевичском районе и в поселке Мостовском. На их техническое переоснащение направили свыше 32 млн рублей.

Напомним, в краевой столице музею-заповеднику имени Фелицына исполнилось 140 лет. Мероприятие состоялось в малом зале ЦКЗ. Завершилась встреча концертом с участием творческих коллективов Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU