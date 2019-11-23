2019-11-23T12:18:01+03:00
Общество

В Краснодаре запретят парковку еще на одной улице

Изменения организации движения коснутся 4-го Воронежского проезда
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре запретят стоянку автомобилей на проезжей части 4-го Воронежского проезда перед пересечением с улицей Воронежской. Изменения вступят в силу с 20 декабря. Ранее на данном участке установят соответствующие дорожные знаки.

- Запрет стоянки транспорта вызван необходимостью обеспечить безопасность участников движения. Часто припаркованные авто создают заторы на этом участке улицы, а также заставляют других водителей объезжать их по полосе встречного движения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и строго следовать предписаниям новых дорожных знаков.

Напомним, в Краснодаре стартовала серия рейдов по выявлению нарушителей правил парковки. Машины нарушителей эвакуировали, а их хозяевам выписывали штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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