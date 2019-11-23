2019-11-23T13:08:10+03:00
Общество

По «Золотому кольцу Боспорского царства» запустят аудиогид

Он начнет работу в 2020 году
Максим ОСОКИН
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Фото: russian-bospor.ruФото: russian-bospor.ru
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Аудиогид по туристическому маршруту «Золотое кольцо Боспорского царства» запустят в 2020 году. Он проходит по объектам античной эпохи, расположенных в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыме и Севастополе.

- Туристы смогут посетить места раскопок, музеи, объекты винного туризма и развлекательные мероприятия. Маршрут уже оценили гости из Австрии, Словении, Японии и Германии, - рассказал «КП» - кубань автор проекта Христофор Константиниди.

Также большой популярностью пользуется подпроект «Винные дороги Боспорского царства». Он начинался с 17 виноделен, открытых для посещения туристами. Сейчас их количество увеличилось до 25.

Напомним, в Краснодаре стартовала работа Школы организаторов детско-юношеского туризма. В данный момент обучение проходят 66 человек из 42 муниципалитетов региона. Новоиспеченные специалисты разъедутся по своим районам, где и будут работать с молодежью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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