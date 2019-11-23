2019-11-23T13:23:36+03:00
Происшествия

В Сочи обнаружили тело девушки-следователя

Сейчас полицейские выясняют причину ее смерти
Максим ОСОКИН
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В Сочи проводят проверку по факту смерти девушки-следователяВ Сочи проводят проверку по факту смерти девушки-следователя
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В Сочи обнаружили тело 23-летней девушки-следователя. Она закончила университет МВД в августе 2019 года.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по краснодарскому краю.

Как стало известно из сообщений очевидцев, раньше девушку часто видели в компании коллег, однако, в последнее время, вела себя очень замкнуто. На данный момент причины смерти следователя остаются неизвестными. По одной из версий, она могла покончить жизнь самоубийством.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд 25 ноября проведет заседание, на котором рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего военнослужащего Виктора Бондаренко. Его обвиняют сразу по нескольким статьям. По версии следствия, он забил молотком свою жену и малолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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