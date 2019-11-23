2019-11-23T15:18:31+03:00
Спорт

В станице Успенской открыли новую спортплощадку

Она рассчитана на сдачу нормативов ГТО
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В станице Успенской Белоглинского района открыли многофункциональную площадку. Она позволяет выполнить здесь нормативы ГТО.

- На площадке постелили современное безопасное покрытие, установили тренажеры, а также закупили спортинвентарь, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, на площадке установили стол для игры в пинг-понг, щит бля игры в баскетбол и стену для тренировок навыков скалолазанья. В рамках реализации нацпроекта «Демография» на возведение и оборудование площадки потратили почти 3,5 млн рублей. Средства выделяли из краевого и муниципального бюджетов.

Цель проекта - 2024 году увеличить до 55% количество жителей Кубани, регулярно занимающихся спортом.

Напомним, кубанская спортсменка взяла «золото» на континентальном Кубке по бобслею. Анастасия Макарова из краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта входит в состав российской сборной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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