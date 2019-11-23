Новороссийские врачи спасли жизнь недоношенному ребенку

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-23T16:10:34+03:00

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Врачи первой горбольницы Новороссийска провели экстренную операцию младенцу, который родился недоношенным. Его вес составлял чуть более 1,5 кг.

- У недоношенного младенца обнаружили ущемление паховой грыжи. При таком диагнозе необходимо экстренное оперативное вмешательство, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Данное осложнение может привести к некрозу кишечника и смерти пациента. При этом, задачу медикам усложняло то, что младенец родился недоношенным и с пневмонией. В результате, хирурги справились с трудной задачей. В данный момент малыш чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, в приемное отделение НИИ-ККБ №1 экстренно доставили 73-летнюю жительницу Темрюка с острой сердечной недостаточностью. Ее отправили на УЗИ. Обследование показало, что причина патологии – 3-сантиметровая опухоль в левом предсердии. Тут же была развернута операционная, и кардиохирург удалил новообразование.

ИСТОЧНИК KP.RU