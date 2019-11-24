В Минтрансе готовят проект новой дороги Джубга-Сочи

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-24T10:10:29+03:00

Его структурирование начнется в уже в декабре

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Минтранс России продолжает работу над проектом новой дороги из Джубги в Сочи. Первые варианты представят в конце 2019 года, а в начале 2020 года начнется обсуждение различных подходов к нему.

- Это на сегодняшний день, скорее, не проект в полном понимании этого слова, а, скорее, бизнес-идея, которая является следствием потребности наших граждан в нормальном передвижении, региона, в целом страны, потому что Черноморское побережье — это основное место отдыха россиян. И Краснодарский край, и крымское побережье должны быть обеспечены особым транспортным сообщением, — сообщил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.

Проект оценен в 1,6 трлн рублей, но предлагается начать со строительства третьего этапа обхода Сочи и обхода Туапсе, которые станут первыми элементами новой трассы Джубга – Сочи. Кроме того, в минтрансе считают, что необходим перенос железной дороги с побережья.

- Частое движение поездов по побережью не дает ни нормально развиваться курорту, ни нормально жить тем, кто там сейчас проживает, — резюмировал Дитрих.

На сегодняшний день трасса А-147 Джубга – Сочи единственная магистраль, соединяющая курорты с другими регионами России.

ИСТОЧНИК KP.RU