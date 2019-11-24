Губернатор Кубани поддержал строительство дублера трассы Джубга – Сочи и вынос железной дороги с побережья

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-24T11:50:11+03:00

Реконструкция трассы Джубга - Сочи может стать самым дорогостоящим дорожным проектом в России. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Виктор Клюшкин

О планах и разработке проекта раннее рассказали в Минтрансе России

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал идею Минтранса России построить дублер трассы Джубга – Сочи и вынос железной дороги с черноморского побережья. Обсуждение первых вариантов проекта в Минтрансе России планируют начать в 2020 году.

– Дорога Сочи-Джубга сегодня – единственная трасса, которая соединяет южную столицу с остальным краем и другими регионами. Безусловно, ее дублер необходим, и этот вопрос Краснодарский край неоднократно выносил для обсуждения на федеральный уровень, – прокомментировал предложение губернатор.

По его мнению, перенос железной дороги с побережья поможет развиваться курортам и привлечет новых туристов.

Проект строительства дублера трассы Джубга – Сочи оценивали в 1,6 трлн рублей, в Минтрансе предлагают начать с самых загруженных участков - обходов Сочи и Туапсе.

ИСТОЧНИК KP.RU