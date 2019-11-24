Губернатор Кубани поддержал строительство дублера трассы Джубга – Сочи и вынос железной дороги с побережья
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал идею Минтранса России построить дублер трассы Джубга – Сочи и вынос железной дороги с черноморского побережья. Обсуждение первых вариантов проекта в Минтрансе России планируют начать в 2020 году.
– Дорога Сочи-Джубга сегодня – единственная трасса, которая соединяет южную столицу с остальным краем и другими регионами. Безусловно, ее дублер необходим, и этот вопрос Краснодарский край неоднократно выносил для обсуждения на федеральный уровень, – прокомментировал предложение губернатор.
По его мнению, перенос железной дороги с побережья поможет развиваться курортам и привлечет новых туристов.
Проект строительства дублера трассы Джубга – Сочи оценивали в 1,6 трлн рублей, в Минтрансе предлагают начать с самых загруженных участков - обходов Сочи и Туапсе.
ИСТОЧНИК KP.RU