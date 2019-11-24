2019-11-24T11:50:11+03:00
Экономика

Губернатор Кубани поддержал строительство дублера трассы Джубга – Сочи и вынос железной дороги с побережья

О планах и разработке проекта раннее рассказали в Минтрансе России
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Реконструкция трассы Джубга - Сочи может стать самым дорогостоящим дорожным проектом в России. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Виктор КлюшкинРеконструкция трассы Джубга - Сочи может стать самым дорогостоящим дорожным проектом в России. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Виктор Клюшкин
Изменить размер текста:

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал идею Минтранса России построить дублер трассы Джубга – Сочи и вынос железной дороги с черноморского побережья. Обсуждение первых вариантов проекта в Минтрансе России планируют начать в 2020 году.

– Дорога Сочи-Джубга сегодня – единственная трасса, которая соединяет южную столицу с остальным краем и другими регионами. Безусловно, ее дублер необходим, и этот вопрос Краснодарский край неоднократно выносил для обсуждения на федеральный уровень, – прокомментировал предложение губернатор.

По его мнению, перенос железной дороги с побережья поможет развиваться курортам и привлечет новых туристов.

Проект строительства дублера трассы Джубга – Сочи оценивали в 1,6 трлн рублей, в Минтрансе предлагают начать с самых загруженных участков - обходов Сочи и Туапсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24