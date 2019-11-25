В Краснодаре три дома в поселке Российском временно подключат к дизельному генератору

СЕГОДНЯ 07:22 2019-11-25T07:22:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером, 24 ноября, в поселке Российском Краснодара из-за перегрузки произошла авария на подстанции, которая питает три дома по улице Парижской и Рымникской. Из-за перегрузки сгорел трансформатор.

По поручению главы Краснодара Евгения Первышова на месте ситуацию курирует глава Калининской сельской администрации Виталий Катунин.

- Для восстановления электроснабжения требуется приобрести новый трансформатор и установить его. Замену проведут 25 ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Специалисты подключат дизельный генератор на время аварийно-восстановительных работ, чтобы вернуть в дома жителей свет.

Напомним, в Юбилейном микрорайоне Краснодара прорвало теплотрассу. Без тепла на несколько часов остались 25 многоэтажек.

ИСТОЧНИК KP.RU