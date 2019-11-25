В Армавире прошел полуфинал конкурса «Лидеры Кубани»
В Армавире прошел полуфинал конкурса «Лидеры Кубани». В нем приняли участие 100 человек. Члены жюри определили 25 победителей, которые примут участие в финальном этапе 29 ноября в краевой столице. Это сделали в формате конференций и деловых игр.
- На финальном этапе определят 22 лауреатов и трех победителей. Их наградят на II кадровом форуме Краснодарского края в декабре. Победители проекта смогут пройти обучение по программам MBA и MPA, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как уточнили в управлении кадровой политики администрации края, «Лидеры Кубани» – это открытый конкурс. Его целью является выявление талантливых и перспективных руководителей Кубани, их развитие и привлечение на государственную, гражданскую и муниципальную службу.
Напомним, на базе ведущих вузов и научных организаций Краснодара, Сочи и Армавира пройдет научный фестиваль NAUKA0+ КУБАНЬ. Его идея в том, чтобы популярно и увлекательно рассказывать о науке, ее достижениях и возможностях.
ИСТОЧНИК KP.RU