СЕГОДНЯ 07:41 2019-11-25T08:36:24+03:00

Мероприятие проводится второй год подряд по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева

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В Армавире прошел полуфинал конкурса «Лидеры Кубани». В нем приняли участие 100 человек. Члены жюри определили 25 победителей, которые примут участие в финальном этапе 29 ноября в краевой столице. Это сделали в формате конференций и деловых игр.

- На финальном этапе определят 22 лауреатов и трех победителей. Их наградят на II кадровом форуме Краснодарского края в декабре. Победители проекта смогут пройти обучение по программам MBA и MPA, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как уточнили в управлении кадровой политики администрации края, «Лидеры Кубани» – это открытый конкурс. Его целью является выявление талантливых и перспективных руководителей Кубани, их развитие и привлечение на государственную, гражданскую и муниципальную службу.

Напомним, на базе ведущих вузов и научных организаций Краснодара, Сочи и Армавира пройдет научный фестиваль NAUKA0+ КУБАНЬ. Его идея в том, чтобы популярно и увлекательно рассказывать о науке, ее достижениях и возможностях.

ИСТОЧНИК KP.RU