2019-11-25T09:21:32+03:00
Спорт

Футболистки Краснодарского края стали бронзовыми призерами чемпионата России

За награды боролись «Кубаночка» и «Рязань-ВДВ»
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта краяФото: минспорта края
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Матч за бронзовую медаль чемпионата России по футболу среди женских команд проходил в Краснодаре. Соревновались «Кубаночка» и «Рязань-ВДВ».

Команда Краснодарского края никогда в своей истории не попадала в тройку призеров. Удары футболисток Шестерневой и Органовой позволили «Кубаночке» чувствовать себя во время игры комфортно. В итоге команда довела матч до победы и добилась исторического результата.

- Футболистки Краснодарского края стали бронзовыми призерами чемпионата России,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Напомним, в станице Успенской открыли новую спортплощадку. Она рассчитана на сдачу нормативов ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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