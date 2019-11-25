СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-25T09:21:32+03:00

За награды боролись «Кубаночка» и «Рязань-ВДВ»

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Матч за бронзовую медаль чемпионата России по футболу среди женских команд проходил в Краснодаре. Соревновались «Кубаночка» и «Рязань-ВДВ».

Команда Краснодарского края никогда в своей истории не попадала в тройку призеров. Удары футболисток Шестерневой и Органовой позволили «Кубаночке» чувствовать себя во время игры комфортно. В итоге команда довела матч до победы и добилась исторического результата.

- Футболистки Краснодарского края стали бронзовыми призерами чемпионата России,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Напомним, в станице Успенской открыли новую спортплощадку. Она рассчитана на сдачу нормативов ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU