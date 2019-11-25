2019-11-25T11:03:58+03:00
Происшествия

Юбилейный район Краснодара мог остаться без тепла по вине управляющей компании

Аварийные бригады АТЭК работали всю ночь
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Авария на теплотрассе произошла в ночь на 24 ноября в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Из-за прорыва трубы без тепла остались 25 домов на Проспекте Чекистов и Рождественской набережной. На устранение аварии у специалистов ушло несколько часов. К 11:00 24 ноября поэтапно подачу тепла и воды начали возобновлять.

Как пояснил генеральный директор АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Владимир Василенко, по его указу были подняты все аварийные бригады, на объекты вызвали специалистов, которые искали место разгерметизации. Также создали оперативный штаб.

- Эта котельная - крупнейшая в городе - обслуживает примерно 150 километров теплосетей, многие из них - большого диаметра, - добавил Василенко.

Выяснилось, что ЧП произошло в районе центрального теплового пункта № 45. Именно от этой ЦТП теплоноситель получают 25 многоэтажек по проспекту Чекистов и Рождественской набережной. С помощью специального оборудования специалисты сканировали придомовую территорию, ходили по подвалам, обследовали в подъезды и нежилые помещения. Так установили, что порыв произошел на сетях на проспекте Чекистов, 22, за эксплуатацию которых отвечает именно управляющая компания. Об этом был составлен акт при участии представителей АО «АТЭК», УК и администрации города.

- По словам тепловиков, данная ситуация могла произойти из-за некачественной подготовки к отопительному сезону в теплое время года, когда УК обязаны делать промывку и опрессовку своих сетей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе АО «Автономная теплоэнергетическая компания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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