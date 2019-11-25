В Сочи парусный сезон закроется юбилейной «Черноморской регатой»

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-25T10:46:03+03:00

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В Сочи стартовали Чемпионат России в международных классах яхт, заключительный этап Кубка России в классе «Финн» и традиционная «Черноморская регата».

- Гонки под парусами, завершающие сезон 2019 года, собрали более 250 спортсменов, которые готовы проявить свое мастерство, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Вход для зрителей свободный. Для прохода на территорию сочинского яхт-клуба необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, -добавили в пресс-службе ФГБУ «Юг Спорт».

Напомним, футболистки Краснодарского края стали бронзовыми призерами чемпионата России. За награды боролись «Кубаночка» и «Рязань-ВДВ».

ИСТОЧНИК KP.RU