На Кубани лоб в лоб столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-25T12:18:06+03:00

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24 ноября около 22:00 в районе 18-километра автодороги Ладожская - Кирпильская произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем «ВАЗ 211020» выехал на полосу встречного движения и толкнулся лоб в лоб с автомобилем марки «Тойота Хайлюкс», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в массовой аварии в Сочи пострадал ребенок. На улице Пластунской столкнулись шесть автомобилей. В полиции продолжают выяснять все обстоятельства этой аварии, в страховых компаниях также готовятся к непростой работе.

ИСТОЧНИК KP.RU