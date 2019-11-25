На Кубани появится логистический центр для хранения и доставки минеральных удобрений

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-25T13:19:28+03:00

Его построят в Новопокровском районе

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На Кубани появится новый логистический центр. Он обеспечит прямые поставки минеральных удобрений аграриям северо-восточных районов Краснодарского края. Планируется, что специалисты центра будут предоставлять клиентам услуги агросопровождения.

- Центр дистрибуции стоимостью более 100 миллионов рублей появится в Новопокровском районе до 2021 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, минеральные удобрения являются одним из определяющих факторов высокого и качественного урожая.

Напомним, в Тимашевском районе полностью обновят парк. Работы проходят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU