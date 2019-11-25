2019-11-25T14:03:25+03:00
Происшествия

В Сочи в аварии погиб 16-летний парень

Еще два пассажира иномарки с травмами были госпитализированы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи в аварии погиб 16-летний пареньВ Сочи в аварии погиб 16-летний пареньФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 ноября около 23:25 в Сочи на улице Пластунской.

- 16-летний парень за рулем машины марки «Мерседес-Бенц» превысил скорость, не справился с управлением и влетел сначала в бордюр, а после в дерево. В иномарке еще находились два пассажира, - сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате ДТП водитель погиб на месте. В реанимацию больницы №9 доставили 16-летнего парня и 15-летнюю девушку. Они также ехали в авто марки «Мерседес-Бенц». Подростки получили множественные ранения и ушибы.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, 24 ноября около 22:00 в районе 18-километра автодороги Ладожская - Кирпильская произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем «ВАЗ 211020» выехал на полосу встречного движения и толкнулся лоб в лоб с автомобилем марки «Тойота Хайлюкс»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи из-за стройки образовалась огромная дыра в земле
В Сочи мужчина упал с 12-го этажа и разбился насмерть
В Краснодаре определены победители Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
В Приморско-Ахтарске на дне отступившего Азовского моря нашли старинную монету
В Геленджике ребенок захлебнулся насмерть грудным молоком
В Сочи стартовал турнир по фехтованию
Краевые специалисты обследовали более 300 жителей села Джигинка
Виталий Фридзон проведет автограф-сессию перед матчем «Локомотива-Кубани» с «Зеленой Гурой»
В Ейске задержали закладчика наркотиков
На Кубани адвокат обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве
На Кубани появится логистический центр для хранения и доставки минеральных удобрений
На Кубани лоб в лоб столкнулись две легковушки
Уполномоченный совместно с прокуратурой края выявили нарушения в похоронном деле Новороссийска
Уполномоченный помог предпринимателю получить разрешение на строительство многоэтажки в Сочи
В Краснодаре 26 ноября откроют «Дорогу искусств»
В Тимашевском районе полностью обновят парк
В Краснодаре предприятие задолжало работникам более 3 миллионов рублей
В Темрюкском районе сотрудник кредитного кооператива убил 90-летнего пайщика
В Сочи парусный сезон закроется юбилейной «Черноморской регатой»
В Курганинском районе местный житель забил до смерти знакомого
В Лабинском районе построили офис врача общей практики
В Ейске в эксплуатацию ввели долгострой
Юбилейный район Краснодара мог остаться без тепла по вине управляющей компании