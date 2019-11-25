В Сочи в аварии погиб 16-летний парень

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-25T14:03:25+03:00

Еще два пассажира иномарки с травмами были госпитализированы

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 ноября около 23:25 в Сочи на улице Пластунской.

- 16-летний парень за рулем машины марки «Мерседес-Бенц» превысил скорость, не справился с управлением и влетел сначала в бордюр, а после в дерево. В иномарке еще находились два пассажира, - сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате ДТП водитель погиб на месте. В реанимацию больницы №9 доставили 16-летнего парня и 15-летнюю девушку. Они также ехали в авто марки «Мерседес-Бенц». Подростки получили множественные ранения и ушибы.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, 24 ноября около 22:00 в районе 18-километра автодороги Ладожская - Кирпильская произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем «ВАЗ 211020» выехал на полосу встречного движения и толкнулся лоб в лоб с автомобилем марки «Тойота Хайлюкс»

ИСТОЧНИК KP.RU