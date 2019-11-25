2019-11-25T13:52:06+03:00
Общество

Краевые специалисты обследовали более 300 жителей села Джигинка

Акция прошла в субботу, 23 ноября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В селе Джигинка краевые специалисты обследовали более 300 местных жителей. Акция прошла в рамках национального проекта «Здравоохранение» в прошедшую субботу.

Все желающие смогли получить консультацию врачей-специалистов – эндокринолога, окулиста, терапевта, невролога. Также граждане прошли инструментальные исследования - ЭКГ, флюорографию, узнали сердечно-сосудистые риски, измерили артериальное давление, проверили уровень глюкозы в крови.

- Всего обследовали и проконсультировали 337 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Лабинском районе построили офис врача общей практики. Медучреждение появилось в хуторе Сладком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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