Краевые специалисты обследовали более 300 жителей села Джигинка

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-25T13:52:06+03:00

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В селе Джигинка краевые специалисты обследовали более 300 местных жителей. Акция прошла в рамках национального проекта «Здравоохранение» в прошедшую субботу.

Все желающие смогли получить консультацию врачей-специалистов – эндокринолога, окулиста, терапевта, невролога. Также граждане прошли инструментальные исследования - ЭКГ, флюорографию, узнали сердечно-сосудистые риски, измерили артериальное давление, проверили уровень глюкозы в крови.

- Всего обследовали и проконсультировали 337 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Лабинском районе построили офис врача общей практики. Медучреждение появилось в хуторе Сладком.

ИСТОЧНИК KP.RU