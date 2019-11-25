В Сочи стартовал турнир по фехтованию

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-25T13:59:02+03:00

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В Сочи проходит новогодний турнир по фехтованию. В нем принимают участие более 360 спортсменов из Сочи, Краснодара, Белореченска, Ростова-на-Дону, Севастополя, Армавира и других городов.

Соревнования проходят на базе «Южного федерального центра спортивной подготовки», который находится на улице Курортный проспект, 87В. Участники будут состязаться в поединках на саблях, рапирах и шпагах. Победителей наградят 28 ноября в 18:00.

В городе-курорте фехтованием занимаются более 400 человек. Все они тренируются в городской детско-юношеской спортивной школе №9 у шести тренеров – мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.

Напомним, в Сочи парусный сезон закроется юбилейной «Черноморской регатой». Участвуют более 250 спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU