2019-11-25T14:00:31+03:00
Общество

В Геленджике ребенок захлебнулся насмерть грудным молоком

Малышу было всего четыре дня от роду
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверку
Изменить размер текста:

Грудного малыша привезли в реанимацию районной больницы Геленджика в тяжелом состоянии. Кроха почти не дышал и начал синеть. Мальчику было всего четыре дня от роду.

- Мать покормила сына грудным молоком, после чего он начал синеть, дыхание стало редким, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Геленджика. - Малыша отвезли в больницу. В педиатрическое отделение он поступил в 11:30, а уже в 13:35 врачи констатировали его смерть от аспирации грудным молоком.

Полиция курорта по факту смерти грудного малыша проводит проверку.

А в это время в Сочи в массовой аварии пострадал ребенок. На улице Пластунской «Ауди» столкнулся с «Мерседесом», который поворачивал налево. После этого «Ауди» выехал со своей полосы и лоб в лоб столкнулся с «Хенде».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи мужчина упал с 12-го этажа и разбился насмерть
В Краснодаре определены победители Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
В Приморско-Ахтарске на дне отступившего Азовского моря нашли старинную монету
В Сочи стартовал турнир по фехтованию
Краевые специалисты обследовали более 300 жителей села Джигинка
Виталий Фридзон проведет автограф-сессию перед матчем «Локомотива-Кубани» с «Зеленой Гурой»
В Сочи в аварии погиб 16-летний парень
В Ейске задержали закладчика наркотиков
На Кубани адвокат обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве
На Кубани появится логистический центр для хранения и доставки минеральных удобрений
На Кубани лоб в лоб столкнулись две легковушки
Уполномоченный совместно с прокуратурой края выявили нарушения в похоронном деле Новороссийска
Уполномоченный помог предпринимателю получить разрешение на строительство многоэтажки в Сочи
В Краснодаре 26 ноября откроют «Дорогу искусств»
В Тимашевском районе полностью обновят парк
В Краснодаре предприятие задолжало работникам более 3 миллионов рублей
В Темрюкском районе сотрудник кредитного кооператива убил 90-летнего пайщика
В Сочи парусный сезон закроется юбилейной «Черноморской регатой»
В Курганинском районе местный житель забил до смерти знакомого
В Лабинском районе построили офис врача общей практики
В Ейске в эксплуатацию ввели долгострой
Юбилейный район Краснодара мог остаться без тепла по вине управляющей компании