В Геленджике ребенок захлебнулся насмерть грудным молоком

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-25T14:00:31+03:00

Малышу было всего четыре дня от роду

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Грудного малыша привезли в реанимацию районной больницы Геленджика в тяжелом состоянии. Кроха почти не дышал и начал синеть. Мальчику было всего четыре дня от роду.

- Мать покормила сына грудным молоком, после чего он начал синеть, дыхание стало редким, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Геленджика. - Малыша отвезли в больницу. В педиатрическое отделение он поступил в 11:30, а уже в 13:35 врачи констатировали его смерть от аспирации грудным молоком.

Полиция курорта по факту смерти грудного малыша проводит проверку.

А в это время в Сочи в массовой аварии пострадал ребенок. На улице Пластунской «Ауди» столкнулся с «Мерседесом», который поворачивал налево. После этого «Ауди» выехал со своей полосы и лоб в лоб столкнулся с «Хенде».

ИСТОЧНИК KP.RU