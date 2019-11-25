Почему полицейские в России сводят счеты с жизнью

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-25T16:34:38+03:00

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В Электрогорске Московской области 21 ноября в автомобиле Renault было найдено тело 26-летнего полицейского. Он прослужил в органах правопорядка больше года. По предварительным данным, причиной самоубийства могла стать ссора с подругой.

23 ноября на своем рабочем месте была найдена мертвой 23-летняя следователь МВД Мария Клочкова. Рядом лежал табельный пистолет. Оружие Клочкова начала получать недавно. Она закончила университет МВД в августе 2019 и устроилась на работу в Хостинский отдел полиции. По словам друзей, девушка часто общалась с другими следователями, однако, в последнее время стала очень замкнутой.

- По данному факту проводится проверка. По ее окончанию будет принято процессуальное решение, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как отмечают эксперты, увеличение количества суицидов среди сотрудников правоохранительных органов может быть связано с нехваткой кадров. Из-за этого растет объем физических и психологических нагрузок на работающих сотрудников, что может привести к печальному исходу.

- Если собрать статистику, то среди полицейских, совершающих суицид, почти не будет пэпээсников и гаишников. Система построена таким образом, что если работаешь с бумагами, то не нарушать закон невозможно, соответственно, на работающих с документами существует больше компромата, - цитирует сайт news.ru автора канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Он также отметил, что в данный момент в структуре МВД очень напряжённая ситуация между начальниками и подчинёнными. При этом, согласно действующему законодательству, полицейским запрещено бастовать, публично высказываться о работе правоохранительных органов и критиковать их. Все это приводит к увольнению из органов внутренних дел.

Стоит отметить, что, в последнее время, сообщения о самоубийствах, совершенных сотрудниками полиции, уже несколько лет появляются в СМИ с пугающей регулярностью. По разным данным, в год счёты с жизнью сводят от 50 до 400 правоохранителей. Как отмечают эксперты, больше половины таких случаев вызваны личными переживаниями. По их словам, за суициды среди служителей закона должны отвечать штатные психологи, которые отвечают за прием кандидатов на службу, а затем ведут работу с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU