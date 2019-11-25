Краснодарка завоевала титул «Бизнес-леди» в финале конкурса «Мисс Офис-2019»

СЕГОДНЯ 18:08 2019-11-25T18:08:57+03:00

В борьбе за звание лучшей Кристина Шатунина участвует не первый раз

Изменить размер текста: A A

В Москве прошел финал престижного конкурса «Мисс Офис-2019». По словам организаторов, в этот раз они получили почти 35 тысяч заявок от девушек. Из них отобрали 30 участниц, которые и боролись за победу.

Среди тех, кто вышел на сцену, была и 25-летняя краснодарка, менеджер страховой компании Кристина Шатунина, которая в 2018-м прошла все этапы конкурса и вышла в финал. Но тогда победа от нее ускользнула.

Потому девушка решила снова попробовать свои силы, но и в этом году - завоевать корону ей не удалось. Зато ей досталась номинация «Бизнес-леди» - все члены жюри отметили утонченность красавицы.

«Мисс Офис-2019» стала Жительница Новосибирска Елизавета Знагован. Она не только получила звание лучшей среди офисных красавиц, но и выиграла два миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU