2019-11-25T19:44:43+03:00
Происшествия

Двое сочинских полицейских из отдела по борьбе с коррупцией попались на взятке в 200 тысяч рублей

Эту сумму с жителя курорта они просили за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности
Варвара ДЫМ
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В здании на улице Красноармейской, 28 в Сочи и задержали полицейских. Фото: google.comВ здании на улице Красноармейской, 28 в Сочи и задержали полицейских. Фото: google.com
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Пока идет следствие, двое оперов из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Сочи отстранены от должности. Их задержали сотрудники ФСБ в здании полиции курорта, что находится на улице Красноармейской, 28.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники УВД задержаны при получении от жителя Сочи денежных средств в размере 200 000 рублей, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Краснодарского края. - Эту сумму полицейские требовали за не привлечение мужчины к уголовной ответственности.

Передача денег проходили в служебном кабинете полицейских. Один из задержанных - оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, старший лейтенант полиции. В ОВД служит уже 5 лет, а в должности опера – с июня 2017 года. Второй - старший оперуполномоченный этого же отдела, майор полиции. На службу в органы пришел 16 лет назад, а в апреле этого года его повысили до старшего опера. - Во время задержания находились при исполнении служебных обязанностей, в гражданской форме, в служебное время, - пояснил наш источник. - Проводится проверка. Данные сотрудники, на время проведения служебной проверки временно отстранены от занимаемых должностей. Деньги изъяты, а сам материал направлен в Следственный комитет Сочи. В полиции Краснодарского края прокомментировали это задержание.

- Назначено проведение служебной проверки в отношении двух сотрудников УВД по Сочи, - сообщили сайту "КП"-Кубань" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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