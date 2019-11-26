На подстанции в поселке Российском заменили трансформатор

СЕГОДНЯ 07:22 2019-11-26T07:22:24+03:00

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В поселке Российском Краснодара работы по установке нового трансформатора на подстанции завершены. Его проверили специалисты АО «НЭСК-электросети». Подстанция подключена, электроснабжение трех домов по улицам Парижской и Рымникской идет по постоянной схеме.

Напомним, вечером, 24 ноября, из-за перегрузки произошла авария на подстанции. Из-за перегрузки сгорел трансформатор. До этого около суток жители получали электроэнергию временно от дизельного генератора.

- 25 ноября управляющая компания приобрела новый трансформатор, его установили и подключили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Все дома, которые получают электроэнергию от этой подстанции, из разряда самовольно возведенных, право собственности по которым было получено в судебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU