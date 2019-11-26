2019-11-26T07:22:24+03:00
Общество

На подстанции в поселке Российском заменили трансформатор

Электроснабжение домов идет в штатном режиме
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В поселке Российском Краснодара работы по установке нового трансформатора на подстанции завершены. Его проверили специалисты АО «НЭСК-электросети». Подстанция подключена, электроснабжение трех домов по улицам Парижской и Рымникской идет по постоянной схеме.

Напомним, вечером, 24 ноября, из-за перегрузки произошла авария на подстанции. Из-за перегрузки сгорел трансформатор. До этого около суток жители получали электроэнергию временно от дизельного генератора.

- 25 ноября управляющая компания приобрела новый трансформатор, его установили и подключили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Все дома, которые получают электроэнергию от этой подстанции, из разряда самовольно возведенных, право собственности по которым было получено в судебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Представители Кубани успешно выступили на соревнованиях по самбо
В Краснодаре полицейский на легковушке сбил сотрудника ДПС
Соцпрограммы Кубани получат дополнительное финансирование
Начальник кубанского МВД проведет проверку по факту гибели следовательницы из Сочи
Многодетные семьи на Кубани могут посещать учреждения культуры бесплатно
Двое сочинских полицейских из отдела по борьбе с коррупцией попались на взятке в 200 тысяч рублей
В Краснодаре столкнулись две иномарки
Краснодарка завоевала титул «Бизнес-леди» в финале конкурса «Мисс Офис-2019»
В Краснодаре задержали вора, укравшего 350 тысяч рублей у своей любовницы
Кубанскому студенческому трудовому движению исполнилось 60 лет
На Совете по этике и нравственности при ЗСК обсудили семейные ценности
В Краснодаре сносят незаконные гаражи на улице Селезнева
Уполномоченный совместно с прокуратурой края выявили нарушения в похоронном деле Новороссийска
Уполномоченный помог предпринимателю получить разрешение на строительство многоэтажки в Сочи
Глава кубанского парламента рассказал о приоритетных направлениях деятельности ЗСК шестого созыва
Почему полицейские в России сводят счеты с жизнью
В Сочи из-за стройки образовалась огромная дыра в земле
В Сочи мужчина упал с 12-го этажа и разбился насмерть